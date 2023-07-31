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Безрассудно и безответственно. США отреагировали на ядерные угрозы Медведева

Фото: Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ядерные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева являются безрассудной и безответственной риторикой.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, США до сих пор не наблюдали никаких признаков того, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия. 

"Применение ядерного оружия в Украине - или где бы то ни было было бы катастрофическим для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", - отметил он. 

Представитель Совета нацбезопасности добавил, что США внимательно следят за происходящим, но пока нет причин для корректировки ядерной позиции страны. 

Что сказал Медведев 

Напомним, вчера Медведев в очередной раз пригрозил странам Запада. Он отмечал, что если контрнаступление Вооруженных сил Украины окажется успешным, то России придется применить ядерное оружие. 

При этом приспешник диктатора Владимира Путина нафантазировал, что "российские солдаты не дают разгореться мировому ядерному пожару". 

Напомним, ранее Медведев угрожал убить президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента высмеяли такие угрозы. 

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Дмитрий МедведевСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины