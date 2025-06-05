"Безработный" Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии вышла в финал Лиги наций-2024/25. В полуфинальном поединке, состоявшемся на "Альянц Арене" в Мюнхене, она одолела хозяев турнира - команду Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Лига наций УЕФА-2024/25, полуфинал

Германия - Португалия - 1:2

Голы: Вирц, 48 - Консейсау, 63, Роналду, 68

Как прошел матч

Первый тайм завершился без голов, хотя немцы владели инициативой. Вольтемаде и дважды Горецка угрожали воротам, но надежно действовал вратарь португальцев Диогу Кошта. У гостей больше всего активности проявлял Нету - именно его прорывы создавали главную опасность у ворот тер Штегена. Однако на табло до перерыва оставались нули.

На 48-й минуте немцы открыли счет: Вирц головой замкнул навес Киммиха. Но радовались хозяева недолго.

Уже на 63-й минуте Консейсау, только выйдя на замену, красивым обводящим ударом сравнял счет.

А еще через пять минут Португалия вышла вперед. Мендеш прострелил в штрафную площадку, и Роналду, приехавший в сборную в статусе свободного агента, отправил мяч в сетку - 2:1. Это был 136 гол легенды за сборную.

В концовке встречи Адееми мог спасти немцев, но попал в штангу. Тер Штеген также дважды выручил партнеров после опасных атак соперника.

Португалия удержала преимущество и стала первым финалистом турнира.

Когда финал

Финальный матч Лиги наций-2024/25 состоится 8 июня. Соперником Португалии станет победитель второй полуфинальной пары: Испания - Франция. Эта игра пройдет в четверг, 5 июня, начало - в 22:00 по киевскому времени.