Безрамковий дизайн, звук від JVC та операційна система Android TV 11: все про нову лінійку смарт-телевізорів KIVI

KIVI – європейський бренд, заснований в Україні, який пройшов шлях від виробництва 1000 телевізорів у перший рік існування до 1,5 мільйона вже через шість років. Сьогодні телевізори KIVI продаються в більше ніж 10 країнах Європи, а також входять у топ-2 України за результатами продажів минулого року. Нову лінійку, представлену цього року, оцінять ті, хто шукає якість брендів А-класу, але не готовий платити за це високу ціну.

Розповідаємо, на які характеристики варто звернути увагу.

Розробники KIVI можуть пишатися дизайном нових моделей – це стильні, елегантні телевізори, які мають вишуканий вигляд. Цей сучасний дизайн був розроблений власним дослідницьким центром у Києві спільно з трьома дизайнбюро. Телевізори виглядають лаконічно за рахунок мінімальних бокових рамок, концепцію мінімалістичності також доповнюють елегантні металеві підставки (якщо ви любите, щоб телевізор стояв на полиці чи на комоді). Для настінного ж монтажу KIVI випустили додатково власну лінійку кронштейнів. В асортименті представлені моделі смарт-телевізорів і у білому кольорі – діагоналлю 24’’, 32’’, 43’’, 55’’, які ідеально впишуться в сучасний інтер'єр.

Максимум зусиль KIVI приділили якості зображення: у нових моделях збільшено яскравість, покращено рівномірність підсвічування та збагачено кольорову гаму дисплея. Телевізори з нової лінійки підтримують HDR – не тільки для файлів з жорсткого диска, але й під час відтворення потокового контенту й ігор. Також у новій лінійці реалізовано технології:

MEMC – технологія, яка робить картинку більш плавною, а деталі більш чіткими;

Max Vivid – корегує яскравість та насиченість кольорів;

Super contrast control – дає змогу автоматично змінювати контрастність зображення, як усього екрану, так і окремих його частин;

Low Blue Light допомагає захистити зір, особливо коли ми дивимося телевізор у темряві.

Ще одна гордість KIVI – це звук, розроблений спільно з японською компанією JVC Kenwood. В нових моделях він покращений: завдяки системі обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP) ви можете налаштувати звук під власні потреби. Наприклад, можна посилити гучність голосу під час динамічних сцен або, навпаки, вирівняти чи трохи приглушити під час реклами.

Нові моделі працюють на найбільш сучасній операційній системі – Android TV 11. Що це значить? Що користувач отримує безліч можливостей. Так, завдяки ОС Android TV 11, сертифікованій Google і Netflix, доступні всі сервіси Google, створені спеціально для TV-платформи, а це понад 10 000 додатків з Google Play, а також технології Chromecast (аби швидко синхронізувати смарт-тв з вашим смартфоном чи іншим гаджетом) і Google Assistant для зручного управління голосом.

Продуктивність теж на високому рівні – в телевізорах KIVI нової лінійки стоїть сучасним потужний чипсет (на 30% ефективніший ніж у середньому по ринку), що гарантує, що ваш телевізор не буде підвисати, працюватиме швидко та якісно.

Приємний бонус – це власний додаток KIVI, який дає глядачеві доступ до безкоштовного й платного контенту для всієї родини: фільми та ігри, телепрограми та спортивні тренування. Він розроблений, аби полегшити життя користувачеві: ви не маєте скачувати інші додатки, авторизуватися там, запам'ятовувати десятки різних паролей - весь розважальний контент зібрано в одному місці. До речі, в розділ Ігри інтегровано сервіс Boosteroid – один із трьох найбільших провайдерів хмарних ігор у Європі, який дає змогу грати в ігри просто на телевізорі без використання консолі.

В Україні смарт-телевізори KIVI представлені в мережах і маркетплейсах: Comfy, Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, Алло, Кібернетики, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет та ін.