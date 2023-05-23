Безрамочный дизайн, звук от JVC и операционная система Android TV 11: все о новой линейке смарт-телевизоров KIVI

KIVI – европейский бренд, основанный в Украине и прошедший путь от производства 1000 телевизоров в первый год существования до 1,5 миллиона уже через шесть лет. Сегодня телевизоры KIVI продаются в более чем 10 странах Европы, а также входят в топ-2 Украины по результатам продаж прошлого года. Новую линейку, представленную в этом году, оценят те, кто ищет качество брендов А-класса, но не готов платить за это высокую цену.

Рассказываем, на какие характеристики следует обратить внимание.

Разработчики KIVI могут гордиться дизайном новых моделей – это стильные, элегантные телевизоры, которые выглядят изысканно. Этот современный дизайн был разработан собственным исследовательским центром в Киеве совместно с тремя дизайн-бюро. Телевизоры лаконично выглядят за счет минимальных боковых рамок, концепцию минималистичности также дополняют элегантные металлические подставки (если вы любите, чтобы телевизор стоял на полке или на комоде). Для настенного монтажа KIVI выпустили дополнительно собственную линейку кронштейнов. В ассортименте представлены модели смарт-телевизоров и в белом цвете – диагональю 24”, 32”, 43”, 55”, которые идеально впишутся в современный интерьер.

Максимум усилий KIVI уделили качеству изображения: в новых моделях увеличена яркость, улучшена равномерность подсветки и обогащена цветовая гамма дисплея. Телевизоры из новой линейки поддерживают HDR – не только для файлов с жесткого диска, но и при воспроизведении потокового контента и игр. Также в новой линейке реализованы технологии:

MEMC – технология, которая делает картинку более плавной, а детали более четкими;

Max Vivid – корректирует яркость и насыщенность цвета;

Super contrast control – позволяет автоматически изменять контрастность изображения как всего экрана, так и отдельных его частей;

Low Blue Light – помогает защитить зрение, особенно когда мы смотрим телевизор в темноте.

Еще одна гордость KIVI – это звук, разработанный совместно с японской компанией JVC Kenwood. В новых моделях он усовершенствован: благодаря системе обработки звука в реальном времени Dolby audio processing (DAP) вы можете настроить звук под собственные потребности. Например, можно усилить громкость голоса во время динамических сцен или, наоборот, выровнять или немного приглушить во время рекламы.

Новые модели работают на самой современной операционной системе – Android TV 11. Что это значит? Что пользователь получает множество возможностей. Так, благодаря ОС Android TV 11, сертифицированной Google и Netflix, доступны все сервисы Google, созданные специально для TV-платформы, а это более 10 000 приложений из Google Play, а также технологии Chromecast (чтобы быстро синхронизировать смарт-тв с вашим смартфоном или другим гаджетом) и Google Assistant для удобного управления голосом.

Производительность тоже на высоком уровне – в телевизорах KIVI новой линейки стоит современный мощный чипсет (на 30% эффективнее среднего по рынку), что гарантирует, что ваш телевизор не будет подвисать, будет работать быстро и качественно.

Приятный бонус – это собственное приложение KIVI, которое дает зрителю доступ к бесплатному и платному контенту для всей семьи: фильмы и игры, телепрограммы и спортивные тренировки. Он разработан, чтобы облегчить жизнь пользователю: вы не должны скачивать другие приложения, авторизовываться там, запоминать десятки разных паролей - весь развлекательный контент собран в одном месте. Кстати, в раздел Игры интегрирован сервис Boosteroid – один из трех крупнейших провайдеров облачных игр в Европе, позволяющий играть в игры прямо на телевизоре без использования консоли.

В Украине смарт-телевизоры KIVI представлены в сетях и маркетплейсах: Comfy, Фокстрот, Эльдорадо, Эпицентр, Алло, Кибернетики, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет и т.д