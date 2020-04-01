Фото: Служба занятости Австрии (ams.at)

Безработица в Австрии достигла 12,2%

На фоне пандемии коронавируса безработица в Австрии достигла рекорда со времен Второй мировой войны, поднявшись с 7,5% до 12,2%. Об этом сообщает местное издание Kurier.

Сообщается, что на сегодня безработица в Австрии достигла исторического максимума с 1946 года. В целом количество безработных превышает 500 тысяч человек, что на 52,5% больше по сравнению с показателями марта 2019 года.

Особенно пострадали туристический сектор, розничная торговля и транспорт. Кроме того, наблюдаются сокращения в производственных отраслях и строительной индустрии. В связи с этим падение ВВП Австрии по итогам 2020 прогнозируется на уровне 2,5%.

По оценкам, к концу марта 2020 года в стране было трудоустроено 3 626 000 человек, что на 150 000 человек меньше, чем в марте 2019 года (или на 4,0%).

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины упростил процедуру получения пособия по безработице на период карантина.

В марте более 3 миллионов американцев потеряли работу за неделю из-за коронавируса, а число заявок на пособие по безработице выросло до рекордных значений.