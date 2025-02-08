Безпрецедентний захід для екс-президента. Саркозі наділи електронний браслет

Носіння "браслета" екс-президентом у Франції стало першим таким випадком та безпрецедентним заходом, звертають увагу місцеві ЗМІ.

Прокуратура Парижа повідомила, що Саркозі має носити електронний браслет за рішенням суду, і тепер має право виходити з дому лише з 8:00 до 20:00 по понеділках, середах і четвергах, у які він з'являється з 6 січня на судовий процес за підозрою у фінансуванні Лівією президентської кампанії 2007 року.

Колишній президент Франції (обіймав цю посаду з 2007 до 2012 року) раніше був викликаний до паризького суду 28 січня для винесення вироку по цій справі.

Справа щодо Саркозі та вирок

Сама судова процедура була розпочата після відхилення 18 грудня 2024 року касаційної скарги Саркозі у так званій справі про прослуховування телефонних розмов, що призвело до остаточного винесення йому вироку - до 1 року позбавлення волі з носінням електронного браслета через корупцію та зловживання впливом.

У справі, яка також називається "Вісмут", 17 травня 2023 року колишнього главу держави вдруге визнали винним у тому, що він уклав у 2014 році "корупційну угоду" разом зі своїм давнім адвокатом Тьєррі Герцогом із Жільбером Азібером, старшим суддею Касаційного суду, щоб він передавав інформацію та намагався вплинути на апеляцію, подану у справі Беттанкура. І це в обмін на обіцяне "підвищення" на почесну посаду в Монако.

Усі троє отримали однаковий вирок, а Тьєррі Герцогу, який склав присягу 45 років тому, заборонено носити чорну мантію протягом трьох років. З відхиленням апеляційних скарг ці вироки також набувають законної сили.

Для Саркозі можливе умовне звільнення

Між тим адвокат Саркозі Жаклін Лаффон розповіла, що її підзахисний "продовжує оскаржувати обґрунтованість" рішення судді. Вона додала, що екс-президент передасть справу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) до кінця місяця".

Разом з цим таке оскарження не перешкоджає виконанню вироків.

Саркозі зможе подати запит на умовно-дострокове звільнення за певних умов, як це дозволено законом для осіб старше 70 років.