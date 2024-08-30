Безпрецедентний удар. Енергетики розповіли, що буде зі світлом після атаки 26 серпня

Енергетики проводять ліквідацію наслідків масштабного удару росіян 26 серпня. Для стабілізації ситуації потрібен час, наразі робити прогнози зарано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як зазначають у ДТЕК, днями окупанти завдали безпрецедентного удару по енергетичних об'єктах у 15 областях. Росіяни випустили 127 ракет та 109 дронів. Крім того, вперше загарбники використали касетні боєприпаси для ударів по розподільчих підстанціях.
Поки йде ліквідація наслідків, робити прогнози складно.
"Будьте спокійні, зараз наші енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожен дім. Вони знають, що робити і роблять це. Є усі необхідні ресурси, потрібен тільки час", - сказали в енергетичній компанії.
У ДТЕК підкреслюють, що коментувати стан конкретних об'єктів і терміни ремонту зараз недоречно. Це може допомогти ворогу планувати нові атаки.
У понеділок, 26 серпня, Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці. Були атаковані об'єкти у 15 областях. Крім того, під ударом ворога була Київська ГЕС. На щастя, станція не отримала критичних пошкоджень. Більше про Київську ГЕС і що буде з Києвом у разі прориву греблі - у матеріалі РБК-Україна.
Після масованої атаки енергетики були змушені запроваджувати в Україні відключення світла. У пікові години через дефіцит потужності у низці областей вводять аварійні відключення.
Так, сьогодні в Україні вдень повинна була діяти одна черга відключень. Потім стало відомо, що у низці областей почала вимикати по дві черги. Станом на 12:00 аварійні відключення запровадили у 16 областях та Києві.
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