Беспрецедентный удар. Энергетики рассказали, что будет со светом после атаки 26 августа

Как отмечают в ДТЭК, на днях оккупанты нанесли беспрецедентный удар по энергетическим объектам в 15 областях. Россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов. Кроме того, впервые захватчики использовали кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям.

Пока идет ликвидация последствий, делать прогнозы сложно.

"Будьте спокойны, сейчас наши энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Они знают, что делать и делают это. Есть все необходимые ресурсы, нужно только время", - сказали в энергетической компании.

В ДТЭК подчеркивают, что комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно. Это может помочь противнику планировать новые атаки.