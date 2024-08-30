Беспрецедентный удар. Энергетики рассказали, что будет со светом после атаки 26 августа

Энергетики производят ликвидацию последствий масштабного удара россиян 26 августа. Для стабилизации ситуации нужно время, пока делать прогнозы рано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как отмечают в ДТЭК, на днях оккупанты нанесли беспрецедентный удар по энергетическим объектам в 15 областях. Россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов. Кроме того, впервые захватчики использовали кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям.
Пока идет ликвидация последствий, делать прогнозы сложно.
"Будьте спокойны, сейчас наши энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Они знают, что делать и делают это. Есть все необходимые ресурсы, нужно только время", - сказали в энергетической компании.
В ДТЭК подчеркивают, что комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно. Это может помочь противнику планировать новые атаки.
В понедельник, 26 августа, Россия нанесла один из самых больших ударов по украинской энергетике. Были атакованы объекты в 15 областях. Кроме того, под ударом неприятеля была Киевская ГЭС. К счастью, станция не получила критических повреждений. Больше о Киевской ГЭС и что будет с Киевом в случае прорыва дамбы - в материале РБК-Украина.
После массированной атаки энергетики были вынуждены вводить в Украине отключения света. В пиковые часы из-за дефицита мощности в ряде областей вводят аварийные отключения.
Так, сегодня в Украине днем должна была действовать одна очередь отключений. Затем стало известно, что в ряде областей начала выключать по две очереди. По состоянию на 12.00 аварийные отключения ввели в 16 областях и Киеве.
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