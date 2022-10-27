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Беспрецедентные ограничения. Света в Киеве не будет дольше, графики не актуальны

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Украина, Четверг 27 октября 2022 13:30
Беспрецедентные ограничения. Света в Киеве не будет дольше, графики не актуальны Фото: Света в Киеве не будет еще дольше  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылку пресс-службу ДТЭК.

"Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в чат-боте ДТЭК разместили объявление об экстерных отключениях: "Внимание! Экстренная энергетическая тревога! В связи с атакой россиян на энергетическую инфраструктуру в Киевской области, операторы системы распределения будут проводить экстренные аварийные отключения света по указаниям Укрэнерго".

ДТЭК просит потреблять электроэнергию умеренно - включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине составляет 5-10%.

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