Безпрецедентні з часів Другої світової війни: Зеленський про злочини Росії в Україні

Злочини російської армії проти українців є безпрецедентними з часів Другої світової війни. Йдеться про бомбардування мирних міст, катування, депортацію людей та не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на міжнародній правозахисній конференції.

"Злочини Російської Федерації на території України і саме проти українців безпрецедентні з часів Другої світової війни. Українські міста, наші містечка села російська артилерія розбиває просто на каміння. Не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст і сіл. Авіаційні, ракетні терори, удари РФ, які так нагадують нацистські бомбардування Лондона", - заявив Зеленський.

За його словами, з усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів.

"А ще фільтраційні табори. Виявлені реальні сучасні катівні та масові поховання людей. Примусова депортація українців в Росію, більш як 2 млн людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських діточок, які були фактично викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади", - звернув увагу президент.

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабної війни зареєстровано понад 51 700 воєнних злочинів Росії.

Додамо, нещодавно ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків Україні за агресію РФ.

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