UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безпрецедентна фінансова підтримка: НБУ назвав суму допомоги Україні за 2022 рік

Фото: Україна отримала 32,1 млрд доларів допомоги  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна у 2022 році отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку - відповідно до балансових даних близько 32,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Найбільша фінансова допомога надійшла від Сполучених Штатів Америки - 12 млрд доларів, Європейського Союзу - 8 млрд доларів, МВФ - 2,7 млрд доларів, Канади - 1,9 млрд доларів, Німеччини - 1,6 млрд доларів.

Крім того, у 2022 році країна отримала близько 3,1 млрд доларів завдяки розміщенню валютних ОВДП.

"Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти (25 млрд доларів) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,1 млрд доларів)", - зазначили в НБУ

За даними НБУ, міжнародна допомога надходила як у вигляді грантів, так і кредитів, більш ритмічно в другому півріччі. Вагомим джерелом доходів у 2022 році стали грантові кошти (480,6 млрд гривень). Саме завдяки грантам доходи загального фонду держбюджету за підсумками 2022 року зросли на 37% до 1 491,1 млрд гривень.

Обсяг викупу ОВДП з боку НБУ (фактичний "друк" коштів) становив 400 млрд гривень та з другої половини року здійснювався в обсязі у 30 млрд гривень на місяць.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниДержбюджет