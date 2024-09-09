Українські безпілотники залишили російський клуб без чемпіона НБА: про що мова

Клуб із Саратова повідомив, що 27-річний гравець літом уклав угоду на один сезон, але у розташуванні команди так і не з'явився. Більш того, перестав відповідати на телефонні дзвінки і взагалі зв'язок з ним повністю обірвався.

За даними російських ЗМІ, Візерспун прийняв рішення не їхати до Росії на тлі атаки міста БПЛА.

Серед іншого, на рішення американця вплинув той факт, що дрон нібито влучив у будинок, де, як очікувалося, він мав жити.

Окрім Візерспуна, "Автодор" залишив ще один літній новачок – іспанець Марк Гарсія. Але, якщо іспанець зміг домогтися дострокового розірвання контракту, то американець вирішив просто не летіти до Саратова.

Тепер керівництво "Автодора" погрожує подати на американця до суду, оскільки Візерспун, за твердженням представників російського клубу, вже отримав за контрактом близько 340 тис. доларів.

Хто такий Квіндері Візерспун

27-річний американський баскетболіст, за плечами у якого три неповні сезони в НБА. У найсильнішій лізі світу він грав за "Сан-Антоніо" та "Голден Стейт". У складі останнього став чемпіоном НБА у 2022 році, будучи гравцем ротації.

Чемпіонський сезон став для нього останнім у НБА. Пізніше грав у американській G-Лізі та за команди Китаю.

Фото: Квіндері Візерспун (wikimedia.org)