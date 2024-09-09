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Украинские беспилотники оставили российский клуб без чемпиона НБА: о чем речь

Фото: Квиндери Уизерспун (nba.com)
Автор: Андрей Костенко

Американский баскетболист Квиндери Уизерспун не прибыл в расположение российского клуба "Автодор" после подписания контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailySports.

Клуб из Саратова сообщил, что 27-летний игрок летом заключил соглашение на один сезон, но в расположении команды так и не появился. Более того, перестал отвечать на телефонные звонки и вообще связь с ним полностью прервалась.

По данным российских СМИ, Уизерспун принял решение не ехать в Россию на фоне атаки города БПЛА.

 

Среди прочего, на решение американца повлиял тот факт, что дрон якобы попал в дом, где, как ожидалось, он должен был жить.

Кроме Уизерспуна, "Автодор" оставил еще один летний новичок – испанец Марк Гарсия. Но если испанец смог добиться досрочного расторжения контракта, то американец решил просто не лететь в Саратов.

Теперь руководство "Автодора" угрожает подать на американца в суд, поскольку Уизерспун, по утверждению представителей российского клуба, уже получил по контракту около 340 тыс. долларов.

Кто такой Квиндери Уизерспун

27-летний американский баскетболист, за плечами у которого три неполных сезона в НБА. В сильнейшей лиге мира он играл за "Сан-Антонио" и "Голден Стейт". В составе последнего стал чемпионом НБА в 2022 году, будучи игроком ротации.

Чемпионский сезон стал для него последним в НБА. Позже играл в американской G-Лиге и командах Китая.

Фото: Квиндери Уизерспун (wikimedia.org)

Ранее мы сообщали, что бежавший за границу экс-баскетболист сборной Украины нашел себе команду в Литве .

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