Безпілотники та 4 ракети: подробиці нічної атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області", - повідомив командувач .

Олещук сказав, що всі 10 дронів захисники збили на Харківщині.

"Всі "Шахеди" збиті в Харківській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - заявив командувач.