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Безпілотники та 4 ракети: подробиці нічної атаки росіян

Неділя 14 квітня 2024 07:12
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Безпілотники та 4 ракети: подробиці нічної атаки росіян Фото: ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Війська РФ вночі атакували Україну керованими ракетами С-300 / С-400 та "Шахедами". Сили ППО знищили всі 10 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області", - повідомив командувач .

Олещук сказав, що всі 10 дронів захисники збили на Харківщині.

"Всі "Шахеди" збиті в Харківській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - заявив командувач.

Атака російських військ по Україні

Вночі 14 квітня росіяни атакували дронами Харківську область. В обласному центрі були чутні вибухи. Захисники просили мешканців залишатися в укриттях.

Згодом в Харкові пролунав вибух після відбою повітряної тривоги. ЗСУ попередили мешканців про ракетну небезпеку.

Пізньої ночі тривогу оголосили у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів поразки.

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