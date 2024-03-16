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Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області: виникли пожежі

Ілюстративне фото: Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області: виникли пожежі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислав Прийменко

Вранці 16 березня два безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Baza та міста Сизрань.

За інформацією Telegram-каналу Baza, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв.

"Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів", - повідомили на каналі.

Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

"В цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яка через півгодини була загашена", - повідомили адміністратори каналу Baza.

Місцева адміністрація Сизрані підтвердила інформацію про пожежу,

"Сьогодні вранці на території Сизранського НПЗ сталося займання. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Персонал підприємства евакуйовано. Причини пожежі встановлюються", - повідомили в адміністрації.

Telegram-канали повідомляють, що НПЗ належить "Роснафті"

"У Сизрані горить місцевий НПЗ "Роснефти" після атаки безпілотника. Знову під атакою АВТ-6, як каже автор одного з відео. Це установка із двох ректифікаційних колон - серце заводу, де й переробляється нафта", - повідомили канали.

Пожежі на нафтобазах у Росії

Вранці 13 березня безпілотники атакували нафтозавод у Рязані. Виникла пожежа.

Днем раніше дрони також атакували російські міста. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вночі 12 березня під удар безпілотників потрапила нафтобаза в Орлі.

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НПЗ