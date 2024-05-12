Безпілотник атакував Волгоградський НПЗ в Росії: відео

За інформацією Shot, кілька гучних вибухів у районі підприємства у Червоноармійському районі Волгоградської області пролунали приблизно о 2:30 ночі, а до цього було чутно характерний звук БПЛА.

Канал пише, що нібито українські безпілотники були придушені засобами РЕБ, внаслідок їх падіння на територію НПЗ виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих немає.

Атаку і пожежу на заводі підтвердив губернатор області Андрій Бочаров.