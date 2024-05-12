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Безпілотник атакував Волгоградський НПЗ в Росії: відео

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Безпілотник атакував Волгоградський нафтопереробний завод, РФ, після чого на НПЗ почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські telegram-канали РІА Новости, Mash і Shot.

За інформацією Shot, кілька гучних вибухів у районі підприємства у Червоноармійському районі Волгоградської області пролунали приблизно о 2:30 ночі, а до цього було чутно характерний звук БПЛА.

Канал пише, що нібито українські безпілотники були придушені засобами РЕБ, внаслідок їх падіння на територію НПЗ виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих немає.

Атаку і пожежу на заводі підтвердив губернатор області Андрій Бочаров.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 травня, дрони Головного управляння розвідки (ГУР) атакували Волгоградський нафтопереробний завод РФ, який входить у корпорацію "Лукойл". Пошкоджень зазнали установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6 та кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними опинилися 7 з них.

Наразі невідомо, чи стосуються опубліковані росіянами сьогодні відео цього випадку, чи йдеться про нову атаку.

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Війна в УкраїніПожежаАтака дронів