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Беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ в России: видео

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Беспилотник атаковал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, РФ, после чего на НПЗ начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские telegram-каналы РИА Новости, Mash и Shot.

По информации Shot, несколько громких взрывов в районе предприятия в Красноармейском районе Волгоградской области прогремели примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук БПЛА.

Канал пишет, что якобы украинские беспилотники были подавлены средствами РЭБ, в результате их падения на территорию НПЗ возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Атаку и пожар на заводе подтвердил губернатор области Андрей Бочаров.

Напомним, в ночь на субботу, 11 мая, дроны Главного управления разведки (ГУР) атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ, входящий в корпорацию "Лукойл". Повреждения получили установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6 и кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались 7 из них.

Пока неизвестно, касаются ли опубликованные россиянами сегодня видео этого случая или речь идет о новой атаке.

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