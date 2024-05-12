Беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ в России: видео

По информации Shot, несколько громких взрывов в районе предприятия в Красноармейском районе Волгоградской области прогремели примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук БПЛА.

Канал пишет, что якобы украинские беспилотники были подавлены средствами РЭБ, в результате их падения на территорию НПЗ возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Атаку и пожар на заводе подтвердил губернатор области Андрей Бочаров.