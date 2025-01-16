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Безпідставно нараховував "бойові". Командиру військової частини повідомлено про підозру

Фото: командиру військової частини повідомлено про підозру за безпідставне нарахування бойових доплат (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергій Пишкін

Командиру однієї з військових частин у Черкаській області повідомили про підозру через безпідставне зарахування бойових доплат майже сотні військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось 

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини з Черкаської області. Він допустив безпідставне нарахування майже 6 мільйонів гривень доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях", - пише ДБР. 

Зазначається, що у червні 2023-го підозрюваний недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових доплат. Він оформив підлеглим, які не брали участі у бойових діях, доплати у розмірі більше 5,9 млн гривень

Що загрожує 

Командиру військової частини повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки. 

Йому загрожує вісім років тюрми. 

"Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків Підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання", - пише ДБР.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР нещодавно викрило комбрига однієї з бригад ТРО, який організував підвищені виплати для своєї дружини за участь у бойових діях.

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Черкаська областьДБР