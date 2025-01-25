"Безперервний конвеєр". У Третій штурмовій бригаді розповіли про тактику РФ на фронті

"Наступальна тактика - зокрема в зоні відповідальності нашої бригади - лишається незмінною. Вони використовують малі штурмові групи, не більше 6 осіб. Може бути і по 2-3 особи, але з різних сторін. Рекорд на нашому напрямку - на одну позицію Третьої штурмової наступали з 21 точки", - розповів підполковник.

За його словами, така тактика вигядає як "якийсь безперервний конвеєр". При цьому ворог не зважає на власні втрати.

"Росіяни вже майже стерли тут дивізію. Але мають ще підкріплення та резерви, які готові сюди перекидати, адже напрямок для них надзвичайно важливий", - розповів заступник комбрига 3 ОШБр.