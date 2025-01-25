"Безперервний конвеєр". У Третій штурмовій бригаді розповіли про тактику РФ на фронті

Російська армія для наступів на позиції ЗСУ використовує тактику малих груп. Але ці групи йдуть в штурм з десятків точок водночас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію підполковника ЗСУ, заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна в Telegram-каналі.
"Наступальна тактика - зокрема в зоні відповідальності нашої бригади - лишається незмінною. Вони використовують малі штурмові групи, не більше 6 осіб. Може бути і по 2-3 особи, але з різних сторін. Рекорд на нашому напрямку - на одну позицію Третьої штурмової наступали з 21 точки", - розповів підполковник.
За його словами, така тактика вигядає як "якийсь безперервний конвеєр". При цьому ворог не зважає на власні втрати.
"Росіяни вже майже стерли тут дивізію. Але мають ще підкріплення та резерви, які готові сюди перекидати, адже напрямок для них надзвичайно важливий", - розповів заступник комбрига 3 ОШБр.
Нагадаємо, раніше в Третій штурмовій бригаді заявляли, що росіяни у Харківській області хочуть отримати контроль над Боровою, прорватись до Осколу та створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.
Додамо, за даними українського Генштабу, за минулу добу російська армія втратила на фронті 1650 солдатів, а також десятки одиниць різної техніки. Детальніше про втрати РФ за 24 січня - читайте у зведенні Генштабу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.