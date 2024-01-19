"Гарантії безпеки" від Британії та майбутній хід війни: що написав глава СЗР для The Economist

Безпекова угода між Україною та Великобританією кардинально змінює ситуацію у війні з Росією. Якщо інші країни Заходу дадуть подібні гарантії - агресію Росії можна буде стримати.
РБК-Україна публікує переклад колонки голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка для The Economist.
Мета війни Росії в Україні – знищити Сили оборони України – залишається незмінною. Попри величезну перевагу в ресурсах, Росія майже два роки не може виконати це завдання. Поряд із героїзмом українських військових та згуртованістю населення навколо України ключову роль у цьому відіграла також підтримка Заходу. Саме ця підтримка посилює глобальний вимір війни і унеможливлює досягнення Росією своїх цілей.
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