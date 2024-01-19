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"Гарантії безпеки" від Британії та майбутній хід війни: що написав глава СЗР для The Economist

Фото: голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Безпекова угода між Україною та Великобританією кардинально змінює ситуацію у війні з Росією. Якщо інші країни Заходу дадуть подібні гарантії - агресію Росії можна буде стримати.

РБК-Україна публікує переклад колонки голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка для The Economist.

Ціль Росії

Мета війни Росії в Україні –  знищити Сили оборони України –  залишається незмінною. Попри величезну перевагу в ресурсах, Росія майже два роки не може виконати це завдання. Поряд із героїзмом українських військових та згуртованістю населення навколо України ключову роль у цьому відіграла також підтримка Заходу. Саме ця підтримка посилює глобальний вимір війни і унеможливлює досягнення Росією своїх цілей.

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