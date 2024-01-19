"Гарантии безопасности" от Британии и ход войны: что написал глава СВР для The Economist

Цель России

Цель войны России в Украине – уничтожить Силы обороны Украины – остается неизменной. Несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Россия почти два года не может выполнить эту задачу. Наряду с героизмом украинских военных и сплоченностью населения вокруг Украины ключевую роль в этом сыграла также поддержка Запада. Именно эта поддержка усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией своих целей.

Союзники Москвы

Как остановить Россию

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