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"Гарантии безопасности" от Британии и ход войны: что написал глава СВР для The Economist

Фото: глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией кардинально изменяет ситуацию в войне с Россией. Если другие страны Запада дадут подобные гарантии - агрессию России можно будет сдержать.

РБК-Украина публикует перевод колонки главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко для The Economist.

Цель России

Цель войны России в Украине – уничтожить Силы обороны Украины – остается неизменной. Несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Россия почти два года не может выполнить эту задачу. Наряду с героизмом украинских военных и сплоченностью населения вокруг Украины ключевую роль в этом сыграла также поддержка Запада. Именно эта поддержка усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией своих целей.

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Вторжение России в Украину