Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО

У підписаній між США та Україною двосторонній угоді про гарантії безпеки, офіційний Київ зобов'язався провести низку інституційних реформ на шляху країни до членства у Північноатлантичному союзі (НАТО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт офіційного інтернет-представництва Президента України.
У документі зазначається, що сторони співпрацюватимуть для розвитку демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій України з метою сприяння євроатлантичній інтеграції та модернізації України відповідно до демократичних принципів і стандартів ЄС і НАТО, а також з метою надання пріоритету спільним цінностям НАТО й оперативній сумісності Сил безпеки та оборони України.
Також сторони зобов'язалися співпрацювати для сприяння здійсненню Україною реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій відповідно до її цілей щодо вступу до ЄС, адаптованих пріоритетів Річної національної програми НАТО, а також зобов'язань і домовленостей, передбачених угодами та домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Згідно з угодою, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:
Крім того, сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки.
"Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України – в НАТО", - йдеться в угоді.
У четвер, 13 червня, президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Джо Байден підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.
Документ розрахований на 10 років. Угода повинна стати важливим кроком до повноцінного членства України в НАТО. Зокрема, США зобов'язалися допомагати країні та Збройним силам України для стримування майбутньої агресії РФ.
На сьогоднішній день Україна підписала угоди з 14 країнами, серед них і ті, що входять до "Великої сімки" (G7).
Першою країною, з якою Київ уклав такий документ, у січні поточного року стала Велика Британія. Ще 16 країн зобов'язалися укласти подібні угоди з нашою країною в майбутньому.
Детальніше про те, що таке гарантії безпеки та які саме зобов'язання беруть на себе західні партнери, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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