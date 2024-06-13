Соглашение по безопасности с США: Украина обязалась провести ряд реформ для вступления в НАТО

В подписанном между США и Украиной двустороннем соглашении о гарантиях безопасности, официальный Киев обязался провести ряд институциональных реформ на пути страны к членству в Североатлантическом союзе (НАТО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт официального интернет-представительства Президента Украины.
В документе отмечается, что стороны будут сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных институтов и институтов безопасности Украины с целью содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО, а также для предоставления приоритета общим ценностям НАТО и оперативной совместимости Сил безопасности и обороны Украины.
Также стороны обязались сотрудничать для содействия проведению Украиной реформ демократических, экономических, оборонных институтов и институтов безопасности в соответствии с ее целями по вступлению в ЕС, адаптированных приоритетов Годовой национальной программы НАТО, а также обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).
В соответствии с соглашением, среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:
Кроме того, стороны подтверждают свою поддержку права Украины на выбор собственных механизмов безопасности.
"Соединенные Штаты подтверждают, что будущее Украины - в НАТО", - отмечается в соглашении.
В четверг, 13 июня, президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенных Штатов Джо Байден подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое направлено на усиление защиты Украины от российских захватчиков.
Документ рассчитан на 10 лет. Соглашение должно стать важным шагом к полноценному членству Украины в НАТО. В частности, США обязались помогать стране и Вооруженным силам Украины для сдерживания будущей агрессии РФ.
На сегодняшний день Украина подписала соглашения с 14 странами, среди них и те, которые входят в "Большую семерку" (G7).
Первой страной, с которой Киев заключил такой документ, в январе текущего года стала Великобритания. Еще 16 стран обязались заключить подобные соглашения с нашей страной в будущем.
Подробнее о том, что такое гарантии безопасности и какие именно обязательства берут на себя западные партнеры, - читайте в материале РБК-Украина.
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