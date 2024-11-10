Безпека під час збирання грибів: ключові поради від МВС

Перевірка обмежень та підготовка

Перед плануванням походу переконайтесь, що у вашому регіоні немає заборони на відвідування лісів. Заборонені для відвідування території можуть бути небезпечними через наявність вибухонебезпечних предметів.

Основні рекомендації для безпеки в лісі

Перевірте прогноз погоди перед походом.

Одягніть яскравий одяг, щоб бути помітним. Не забудьте взяти з собою воду та перекус.

Використовуйте GPS або механічний компас для орієнтації в місцевості.

Заряджайте телефон і візьміть Power Bank для додаткового заряду.

Плануйте маршрут і вивчіть місцевість: запам’ятовуйте дороги, річки, поля чи інші орієнтири та повідомте рідних про ваші плани.

Поверніться до сутінку, щоб уникнути неприємностей у темряві.

Що робити, якщо заблукали?

Якщо ви опинились у незнайомій місцевості та не можете знайти шлях, головне - не панікуйте. Зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101, 102 або 112. Бережіть заряд телефону та очікуйте допомогу, дотримуючись спокою.