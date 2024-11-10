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Безпека під час збирання грибів: ключові поради від МВС

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

З настанням грибного сезону багато хто планує походи в ліс. Однак, перед тим як вирушити на тихе полювання, необхідно дотримуватись важливих правил безпеки.

Перевірка обмежень та підготовка

Перед плануванням походу переконайтесь, що у вашому регіоні немає заборони на відвідування лісів. Заборонені для відвідування території можуть бути небезпечними через наявність вибухонебезпечних предметів.

Основні рекомендації для безпеки в лісі

  • Перевірте прогноз погоди перед походом.
  • Одягніть яскравий одяг, щоб бути помітним. Не забудьте взяти з собою воду та перекус.
  • Використовуйте GPS або механічний компас для орієнтації в місцевості.
  • Заряджайте телефон і візьміть Power Bank для додаткового заряду.
  • Плануйте маршрут і вивчіть місцевість: запам’ятовуйте дороги, річки, поля чи інші орієнтири та повідомте рідних про ваші плани.
  • Поверніться до сутінку, щоб уникнути неприємностей у темряві.

Що робити, якщо заблукали?

Якщо ви опинились у незнайомій місцевості та не можете знайти шлях, головне - не панікуйте. Зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101, 102 або 112. Бережіть заряд телефону та очікуйте допомогу, дотримуючись спокою.

 

 

Що робити при отруєнні грибами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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