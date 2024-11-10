Безпека під час збирання грибів: ключові поради від МВС

З настанням грибного сезону багато хто планує походи в ліс. Однак, перед тим як вирушити на тихе полювання, необхідно дотримуватись важливих правил безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Перед плануванням походу переконайтесь, що у вашому регіоні немає заборони на відвідування лісів. Заборонені для відвідування території можуть бути небезпечними через наявність вибухонебезпечних предметів.
Якщо ви опинились у незнайомій місцевості та не можете знайти шлях, головне - не панікуйте. Зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101, 102 або 112. Бережіть заряд телефону та очікуйте допомогу, дотримуючись спокою.
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