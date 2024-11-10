Безопасность при сборе грибов: ключевые советы от МВД

С наступлением грибного сезона многие планируют походы в лес. Однако, перед тем как отправиться на тихую охоту, необходимо соблюдать важные правила безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Перед планированием похода убедитесь, что в вашем регионе нет запрета на посещение лесов. Запрещенные для посещения территории могут быть опасными из-за наличия взрывоопасных предметов.
Если вы оказались в незнакомой местности и не можете найти путь, главное - не паникуйте. Позвоните в экстренные службы по номерам 101, 102 или 112. Берегите заряд телефона и ожидайте помощь, соблюдая спокойствие.
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