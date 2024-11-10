Безопасность при сборе грибов: ключевые советы от МВД

Проверка ограничений и подготовка

Перед планированием похода убедитесь, что в вашем регионе нет запрета на посещение лесов. Запрещенные для посещения территории могут быть опасными из-за наличия взрывоопасных предметов.

Основные рекомендации для безопасности в лесу

Проверьте прогноз погоды перед походом.

Наденьте яркую одежду, чтобы быть заметным. Не забудьте взять с собой воду и перекус.

Используйте GPS или механический компас для ориентации в местности.

Заряжайте телефон и возьмите Power Bank для дополнительного заряда.

Планируйте маршрут и изучите местность: запоминайте дороги, реки, поля или другие ориентиры и сообщите родным о ваших планах.

Вернитесь к сумеркам, чтобы избежать неприятностей в темноте.

Что делать, если заблудились?

Если вы оказались в незнакомой местности и не можете найти путь, главное - не паникуйте. Позвоните в экстренные службы по номерам 101, 102 или 112. Берегите заряд телефона и ожидайте помощь, соблюдая спокойствие.