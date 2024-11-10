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Безопасность при сборе грибов: ключевые советы от МВД

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

С наступлением грибного сезона многие планируют походы в лес. Однако, перед тем как отправиться на тихую охоту, необходимо соблюдать важные правила безопасности.

Проверка ограничений и подготовка

Перед планированием похода убедитесь, что в вашем регионе нет запрета на посещение лесов. Запрещенные для посещения территории могут быть опасными из-за наличия взрывоопасных предметов.

Основные рекомендации для безопасности в лесу

  • Проверьте прогноз погоды перед походом.
  • Наденьте яркую одежду, чтобы быть заметным. Не забудьте взять с собой воду и перекус.
  • Используйте GPS или механический компас для ориентации в местности.
  • Заряжайте телефон и возьмите Power Bank для дополнительного заряда.
  • Планируйте маршрут и изучите местность: запоминайте дороги, реки, поля или другие ориентиры и сообщите родным о ваших планах.
  • Вернитесь к сумеркам, чтобы избежать неприятностей в темноте.

Что делать, если заблудились?

Если вы оказались в незнакомой местности и не можете найти путь, главное - не паникуйте. Позвоните в экстренные службы по номерам 101, 102 или 112. Берегите заряд телефона и ожидайте помощь, соблюдая спокойствие.

 

 

Что делать при отравлении грибами – читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел УкраиныГрибы