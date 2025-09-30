Безпека без компромісів. У KLR Bus розповіли про стандарти пасажирських перевезень

Автобусний перевізник KLR Bus дотримується європейських стандартів безпеки, інвестуючи у технічний стан, підготовку водіїв та захист пасажирів на міжнародних маршрутах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар засновника KLR Bus Андрія Хоркавого.

За його словами, дотримання норм українського законодавства щодо стандартів безпеки - обов’язок кожного перевізника.

При цьому компанії, які працюють на міжнародних маршрутах, повинні враховувати і європейські вимоги, зокрема, мати діючу ліцензію, відповідні дозволи та забезпечувати регулярний технічний контроль транспортних засобів з підтвердженням чинного сертифіката придатності.

Стандарти безпеки KLR Bus

Автопарк компанії налічує понад 100 сучасних автобусів, серед яких VanHool, Neoplan, Mercedes і Setra.

Вони обладнані активними та пасивними системами безпеки: ABS, ESC, ATC, моніторингом тиску в шинах, системами попередження виходу зі смуги тощо. Також передбачені ремені безпеки для пасажирів, протипожежні системи, аварійні виходи, аптечки та сучасне освітлення.

Важлива складова - підготовка водіїв. Вони проходять регулярні курси, підтверджують кваліфікацію та вчаться надавати домедичну допомогу.

Як розповів Андрій Хоркавий, на найдовших маршрутах KLR Bus, як-от "Запоріжжя - Севілья", працює одразу кілька екіпажів для дотримання норм відпочинку.

KLR Bus також дбає про права пасажирів, дотримуючись європейських і українських норм.

"Турбота про пасажирів для нас не просто обов’язок, а частина культури відповідальності", - каже Хоркавий.

Якщо рейс скасовано, пасажири мають право на таку допомогу, як забезпечення напоями та їжею, альтернативний маршрут, у разі потреби - проживання.

Особлива увага приділяється пасажирам з обмеженою мобільністю. Їм надається допомога при посадці та висадці, інвалідний візок при цьому перевозиться безкоштовно.

Важливість державної підтримки

Засновник KLR Bus зазначає, що розвиток галузі стримує відсутність доступних кредитних програм для оновлення транспорту, державних гарантій, компенсаційних механізмів.

"Безпека на дорозі - пріоритет не лише для перевізника, водія та пасажира, а й для держави", - вважають у компанії.

Водночас Андрій Хоркавий висловив переконання, що український бізнес здатен не лише відповідати європейським стандартам, а й підвищувати планку відповідальності.

"Тому компанії, що формують нові стандарти безпеки, мають конкурентну перевагу і накопичують головний капітал - довіру", - підсумовує він.