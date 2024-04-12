Безпека Євросоюзу не має повністю залежати від НАТО і США, - прем'єр Франції

"Я не хочу, щоб безпека Франції та ЄС залежала від інших. Нам слід покладатися переважно на себе. Нам потрібен другий "рятувальник": так, є НАТО, але ми також повинні зміцнити політику оборони в ЄС, щоб мати цього іншого рятувальника", - сказав Атталь.

Він також зазначив, що не хоче, щоб "наша безпека, наш вибір і наша спроможність підтримувати Україну, залежала від голосування за Атлантичним океаном".

Атталь відмовився прокоментувати, які наслідки для колективної безпеки НАТО матиме ймовірне повторне обрання президентом США Дональда Трампа.

"Я не хочу втручатися у ці вибори, але скажу, що нам у ЄС варто давати раду самим. Нам потрібен європейський суверенітет, європейський оборонний бюджет та оборонна політика", - сказав прем’єр-міністр Франції.