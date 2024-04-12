Безпека Євросоюзу не має повністю залежати від НАТО і США, - прем'єр Франції

У підтримці власної безпеки, Європейський Союз має, перш за все, покладатися на свої сили, а не на парасольку безпеки Північноатлантичного союзу (НАТО).
Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу CBC.
"Я не хочу, щоб безпека Франції та ЄС залежала від інших. Нам слід покладатися переважно на себе. Нам потрібен другий "рятувальник": так, є НАТО, але ми також повинні зміцнити політику оборони в ЄС, щоб мати цього іншого рятувальника", - сказав Атталь.
Він також зазначив, що не хоче, щоб "наша безпека, наш вибір і наша спроможність підтримувати Україну, залежала від голосування за Атлантичним океаном".
Атталь відмовився прокоментувати, які наслідки для колективної безпеки НАТО матиме ймовірне повторне обрання президентом США Дональда Трампа.
"Я не хочу втручатися у ці вибори, але скажу, що нам у ЄС варто давати раду самим. Нам потрібен європейський суверенітет, європейський оборонний бюджет та оборонна політика", - сказав прем’єр-міністр Франції.
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що без військової допомоги США, Україна втратить багато людей на фронті. Збройні сили не здобудуть нових успіхів на полі бою та будуть змушені відступати.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу знайти нові фінансові рішення для України, оскільки США досі затримують обіцяний пакет допомоги.
Днями Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.
Тим часом ЄС створює власні сили швидкого реагування, але це не спільна армія.
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