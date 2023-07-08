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"Безпечно та екологічно". Борель привітав ліквідацію США хімічної зброї

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз вітає остаточну ліквідацію відомих у світі запасів хімічної зброї. Зокрема, після того, як цей процес завершили Сполучені Штати.

Про це заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС .

Він нагадав, що Сполучені Штати ліквідували останні запаси хімічної зброї "раніше запланованого терміну, встановленого на вересень цього року, у безпечний та екологічно обґрунтований спосіб".

Боррель підтвердив готовність Євросоюзу до потужної політичної та фінансової підтримки імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Завершення робіт зі знищення є важливою віхою в імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї через 25 років після набуття нею чинності. Конвенція є ключовим елементом міжнародної архітектури нерозповсюдження та роззброєння", - заявив він.

Хімічна зброя США

Сполучені Штати 7 липня ліквідували запаси хімічної зброї на заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у штаті Кентуккі.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники взяли на себе зобов'язання ні виробляти, ні застосовувати таку зброю і знищити всі її запаси. Учасниками Конвенції наразі є понад 190 країн.

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Жозеп БоррельЕвросоюзСполучені Штати АмерикиХімічна зброя