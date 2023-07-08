RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Безопасно и экологично". Боррель поприветствовал ликвидацию США химического оружия

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз приветствует окончательную ликвидацию известных в мире запасов химического оружия. В частности, после того, как этот процесс завершили Соединенные Штаты.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали последние запасы химического оружия "раньше запланированного срока, установленного на сентябрь этого года, безопасным и экологически обоснованным способом".

Боррель подтвердил готовность Евросоюза к мощной политической и финансовой поддержке имплементации Конвенции о запрете химического оружия.

"Завершение работ по уничтожению является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения", - заявил он.

Химическое оружие США

Соединенные Штаты 7 июля ликвидировали запасы химического оружия на заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в штате Кентукки.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники взяли на себя обязательство ни производить, ни применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции в настоящее время являются более 190 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиХимическое оружие