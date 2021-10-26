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Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Автор: Анастасия Рокитна

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию. Она будет использоваться и в коммерческих целях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Станция под названием "Орбитальный риф" будет располагаться на низкой околоземной орбите. Ввести ее в эксплуатацию планируется между 2025 и 2030 годами.

Blue Origin ведет работу над собственной космической станцией уже как минимум год. В сентябре 2020 года телеканал CNBC сообщал, что компания открыла набор на вакансию "руководителя разработки орбитальной среды обитания".

Кто сможет там жить

Станция будет функционировать как "многофункциональный бизнес-парк" для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании.

Воспользоваться его услугами смогут, например, те, кто снимает фильм при микрогравитации, намеревается открыть космический отель или проводит научные исследования, связанные с космосом.

"Орбитальный риф" будет почти такой же большой, как Международная космическая станция, и сможет вместить около 10 человек.

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