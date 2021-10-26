Безос будує орбітальну станцію: хто зможе там жити

Станція під назвою "Орбітальний риф" буде розташовуватися на низькій навколоземній орбіті. Ввести її в експлуатацію планується між 2025 і 2030 роками.

Blue Origin веде роботу над власною космічною станцією вже як мінімум рік. У вересні 2020 року телеканал CNBC повідомляв, що компанія відкрила набір на вакансію "керівника розробки орбітального середовища проживання".

Хто зможе там жити

Станція буде функціонувати як "багатофункціональний бізнес-парк" для дослідників, бізнесменів, туристів та інших клієнтів компанії.

Скористатися його послугами зможуть, наприклад, ті, хто знімає фільм при мікрогравітації, має намір відкрити космічний готель або проводить наукові дослідження, пов'язані з космосом.

"Орбітальний риф" буде майже такий же великий, як Міжнародна космічна станція, і зможе вмістити близько 10 осіб.