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Безос будує орбітальну станцію: хто зможе там жити

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin і Sierra Space будують власну космічну станцію. Вона буде використовуватися і в комерційних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Станція під назвою "Орбітальний риф" буде розташовуватися на низькій навколоземній орбіті. Ввести її в експлуатацію планується між 2025 і 2030 роками.

Blue Origin веде роботу над власною космічною станцією вже як мінімум рік. У вересні 2020 року телеканал CNBC повідомляв, що компанія відкрила набір на вакансію "керівника розробки орбітального середовища проживання".

Хто зможе там жити

Станція буде функціонувати як "багатофункціональний бізнес-парк" для дослідників, бізнесменів, туристів та інших клієнтів компанії.

Скористатися його послугами зможуть, наприклад, ті, хто знімає фільм при мікрогравітації, має намір відкрити космічний готель або проводить наукові дослідження, пов'язані з космосом.

"Орбітальний риф" буде майже такий же великий, як Міжнародна космічна станція, і зможе вмістити близько 10 осіб.

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