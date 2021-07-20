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Безос отправляется в космос: где посмотреть

Автор: Анастасия Рокитна

Компания, принадлежащая самому богатому человеку мира Джеффу Безосу, Blue Origin планирует свой первый суборбитальный полет с пассажирами на борту. Владелец компании также на борту.

Где посмотреть трансляцию первого пилотируемого полета Blue Origin в материале РБК-Украина.

Полет запланирован на 20 июля, в 16:00 по киевскому времени. Это произойдет в 52-ю годовщину миссии Аполлон-11, в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

Прямая трансляция будет проходит на сайте BlueOrigin.com. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса и мест для присутствия зрителей поблизости нет.

Экипаж:

  • основатель Джефф Безос,
  • его брат Марк,
  • 82-х летняя астронавтка,
  • участница Mercury 13 Уолли Фанк,
  • 18-ти летний Оливер Деймен, окончивший школу год назад.

Таким образом, в космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю.

Фото: экипаж Безоса (twitter.com)

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