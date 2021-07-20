Безос отправляется в космос: где посмотреть

Полет запланирован на 20 июля, в 16:00 по киевскому времени. Это произойдет в 52-ю годовщину миссии Аполлон-11, в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

Прямая трансляция будет проходит на сайте BlueOrigin.com. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса и мест для присутствия зрителей поблизости нет.

Экипаж:

основатель Джефф Безос,

его брат Марк,

82-х летняя астронавтка,

участница Mercury 13 Уолли Фанк,

18-ти летний Оливер Деймен, окончивший школу год назад.

Таким образом, в космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю.

Фото: экипаж Безоса (twitter.com)