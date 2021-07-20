Безос відправляється в космос: де подивитися

Компанія, що належить найбагатшій людині світу Джеффу Безос, Blue Origin планує свій перший суборбітальний політ з пасажирами на борту. Власник компанії також на борту.
Де подивитися трансляцію першого пілотованого польоту Blue Origin в матеріалі РБК-Україна.
Політ заплановано на 20 липня, о 16:00 за київським часом. Це станеться в 52-ту річницю місії Аполлон-11, в день висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць.
Пряма трансляція буде проходить на сайті BlueOrigin.com. Команда вирушить в космос з пустелі Західного Техасу і місць для присутності глядачів поблизу немає.
Екіпаж:
Таким чином, в космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію.