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Безос відправляється в космос: де подивитися

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія, що належить найбагатшій людині світу Джеффу Безос, Blue Origin планує свій перший суборбітальний політ з пасажирами на борту. Власник компанії також на борту.

Де подивитися трансляцію першого пілотованого польоту Blue Origin в матеріалі РБК-Україна.

Політ заплановано на 20 липня, о 16:00 за київським часом. Це станеться в 52-ту річницю місії Аполлон-11, в день висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць.

Пряма трансляція буде проходить на сайті BlueOrigin.com. Команда вирушить в космос з пустелі Західного Техасу і місць для присутності глядачів поблизу немає.

Екіпаж:

  • засновник Джефф Безос,
  • його брат Марк,
  • 82-х річна астронавтка,
  • учасниця Mercury 13 Уоллі Фанк,
  • 18-ти річний Олівер Дейма, який закінчив школу рік тому.

Таким чином, в космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію.

Фото: екіпаж Безоса (twitter.com)

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