Безоплатне протезування в Україні: куди звертатись та які документи потрібні

Як і куди звернутися?

Якщо ви знаходитесь у лікарні, то зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі.

У випадку, якщо соціального працівника немає, то варто звернутись до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Він має допомогти подати документи.

Також можна звернутись до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Документи на протезування можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Необхідні документи

Для безоплатного протезування необхідні такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);

висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;

посвідчення УБД для військових (за наявності).

Протезування в Україні

В Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування. Зокрема, у жовтні минулого року Кабмін розширив можливості державної програми протезування.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, - у матеріалі РБК-Україна.

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