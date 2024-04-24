RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бесплатное протезирование в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Иллюстративное фото: в Украине протезирование сделали бесплатным (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Право на бесплатный протез имеют все граждане Украины, а не только военные или пострадавшие в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как и куда обратиться?

Если вы находитесь в больнице, обратитесь к социальному работнику, который есть в медучреждении.

В случае, если социального работника нет, следует обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Он должен помочь подать документы.

Также можно обратиться в ближайший ЦНАП, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Документы на протезирование можно подать онлайн через электронный кабинет с инвалидностью.

Необходимые документы

Для бесплатного протезирования необходимы следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);
  • заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
  • удостоверение УБД для военных (при наличии).

Протезирование в Украине

В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании. В частности, в октябре прошлого года Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
протезВойна в УкраинеВетеран