Для безопасности: в РФ объяснили задержание ребенка на протестах в Москве

Детский омбудсмен Российской Федерации Анна Кузнецова объяснила причину "задержания" ребенка во время акции протеста в Москве. По ее словам, в такой способ ребенка пытались "вывести за периметр для безопасности".

Об этом Кузнецова заявила в комментарии "РИА Новости".

Она добавила, что сейчас ребенок находится у родителей.

В то же время в Общественной палате РФ по демографии и защите семьи заявили, что "родительскому обществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях".

"Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседу, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей", - сообщил глава комиссии Палаты Сергей Рыбальченко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Москве во время акции в поддержку Навального правоохранители задержали ребенка.

Отметим, сегодня во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях - в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что уже задержаны более 800 участников протестов в РФ.

Кроме этого в Москве задержали жену оппозиционера Юлию Навальную.