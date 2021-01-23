Для безпеки: в РФ пояснили затримання дитини на протестах в Москві

Дитячий омбудсмен Російської Федерації Ганна Кузнєцова пояснила причину "затримання" дитини під час акції протесту в Москві. За її словами, у такий спосіб дитину намагалися "вивести за периметр для безпеки".

Про це Кузнєцова заявила в коментарі "РИА Новости".

Вона додала, що зараз дитина знаходиться у батьків.

Водночас у Громадській палаті РФ по демографії та захисту сім'ї заявили, що "батьківському суспільству вдалося не допустити масової участі неповнолітніх в акціях".

"Я вважаю, що наша робота з батьківськими громадами, яка була спрямована на те, щоб діти не вийшли на ці акції, виправдалася. Підлітки, безумовно, є, але їх мало, і з тих відео, які мені надсилають, співробітники поліції проводять профілактичні бесіду, діти йдуть додому. Активних силових дій я поки не бачив у ставленні молодих людей", - повідомив голова комісії Палати Сергій Рибальченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Москві під час акції на підтримку Навального правоохоронці затримали дитини.

Відзначимо, сьогодні в багатьох російських містах проходять акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про ситуацію на акціях - у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що вже затримано понад 800 учасників протестів в РФ.

Крім цього у Москві затримали дружину опозиціонера Юлію Навальну.