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Безопасность Украины - безопасность Европы. Шмыгаль анонсировал запуск национального центра развития мира

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что безопасность украинского государства - это безопасность Европы. Кабмин утвердил проект, который позволит запустить в работу Украинский национальный центр развития мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

"Безопасность Украины - это безопасность Европы. Это наша общая задача, вызов, который необходимо преодолевать консолидированно", - заявил он.

По его словам, беспокоит вопрос безопасности украинцев, находящихся на оккупированных частях страны.

"Там есть случаи нарушения прав людей. Такие действия будут зафиксированы, будут доказательной базой в отношении российской агрессии. Сегодня предлагаю утвердить проект, который позволит запустить в работу Украинский национальный центр развития мира. Который будет собирать доказательства нарушения прав человека", - заявил Шмыгаль.

Как он сообщил на своем Telegram-канале, правительство утвердило порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга. Это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав граждан на временно оккупированных территориях.

Напомним, ПАСЕ напомнила России об ответственности за нарушение прав на Донбассе и в Крыму.

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ДонбассДенис Шмыгаль