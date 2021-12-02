Безпека України - безпека Європи. Шмигаль анонсував запуск національного центру розбудови миру

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що безпека української держави - це безпека Європи. Кабмін планує затвердити проект, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на засідання уряду.

"Безпека України - це безпека Європи. Це наше спільне завдання, виклик, який необхідно долати консолідовано", - заявив він.

За його словами, турбує питання безпеки українців, які перебувають на окупованих частинах країни.

"Там є випадки порушення прав людей. Такі дії будуть зафіксовані, будуть доказовою базою щодо російської агресії. Сьогодні пропоную затвердити проект, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру. Який буде збирати докази порушення прав людини", - заявив Шмигаль.