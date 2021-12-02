Безопасность Украины - безопасность Европы. Шмыгаль анонсировал запуск национального центра развития мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что безопасность украинского государства - это безопасность Европы. Кабмин утвердил проект, который позволит запустить в работу Украинский национальный центр развития мира.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заседание правительства.

"Безопасность Украины - это безопасность Европы. Это наша общая задача, вызов, который необходимо преодолевать консолидированно", - заявил он.

По его словам, беспокоит вопрос безопасности украинцев, находящихся на оккупированных частях страны.

"Там есть случаи нарушения прав людей. Такие действия будут зафиксированы, будут доказательной базой в отношении российской агрессии. Сегодня предлагаю утвердить проект, который позволит запустить в работу Украинский национальный центр развития мира. Который будет собирать доказательства нарушения прав человека", - заявил Шмыгаль.

Как он сообщил на своем Telegram-канале, правительство утвердило порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга. Это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав граждан на временно оккупированных территориях.