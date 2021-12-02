ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Безпека України - безпека Європи. Шмигаль анонсував запуск національного центру розбудови миру

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 грудня 2021 15:21
Безпека України - безпека Європи. Шмигаль анонсував запуск національного центру розбудови миру Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що безпека української держави - це безпека Європи. Кабмін планує затвердити проект, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання уряду.

"Безпека України - це безпека Європи. Це наше спільне завдання, виклик, який необхідно долати консолідовано", - заявив він.

За його словами, турбує питання безпеки українців, які перебувають на окупованих частинах країни.

"Там є випадки порушення прав людей. Такі дії будуть зафіксовані, будуть доказовою базою щодо російської агресії. Сьогодні пропоную затвердити проект, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру. Який буде збирати докази порушення прав людини", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, ПАРЄ нагадала Росії про відповідальність за порушення прав на Донбасі та в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Денис Шмигаль
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати