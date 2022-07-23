Безопасность критической инфраструктуры возьмут под контроль: Кабмин утвердил порядок проверок

Кабинет министров утвердил Порядок проведения мониторинга уровня безопасности объектов критической инфраструктуры. Речь идет об объектах энергообеспечения, водоснабжения, медицины, транспорта, обороны, химической промышленности и других сфер, нарушение работы которых приводит к угрозам национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Порядок наработан по требованию закона "О критической инфраструктуре" и содержит четкий алгоритм действий:
"Во время войны и в период послевоенного восстановления эффективный контроль за критической инфраструктурой позволит избежать чрезвычайных ситуаций и обеспечить украинцев ресурсами и услугами, которые она генерирует", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров выделил 1,409 млрд гривен на приобретение резервного запаса оборудования материалов для объектов тепло -, водоснабжения и водоотвода.