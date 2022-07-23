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Безопасность критической инфраструктуры возьмут под контроль: Кабмин утвердил порядок проверок

Фото: объекты критической инфраструктуры возьмут под контроль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Порядок проведения мониторинга уровня безопасности объектов критической инфраструктуры. Речь идет об объектах энергообеспечения, водоснабжения, медицины, транспорта, обороны, химической промышленности и других сфер, нарушение работы которых приводит к угрозам национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Порядок наработан по требованию закона "О критической инфраструктуре" и содержит четкий алгоритм действий:

  • мониторинг будет проводиться раз в три года секторальными и функциональными органами в сфере защиты критической инфраструктуры;
  • оценка состояния защищенности будет учитывать специфику функционирования объекта;
  • по результатам мониторинга будут составлять акт, где укажут одну из трех оценок обеспечения защищенности: "обеспечивает", "ограниченно обеспечивает", "не обеспечивает";
  • обязательно будут предоставляться предложения о совершенствовании системы защиты объекта;
  • оператор критической инфраструктуры (юрлицо или ФЛП, который управляет объектом) получит акт проверки и обязан принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

"Во время войны и в период послевоенного восстановления эффективный контроль за критической инфраструктурой позволит избежать чрезвычайных ситуаций и обеспечить украинцев ресурсами и услугами, которые она генерирует", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров выделил 1,409 млрд гривен на приобретение резервного запаса оборудования материалов для объектов тепло -, водоснабжения и водоотвода.

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Кабинет Министров Украины