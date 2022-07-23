Безпеку об’єктів критичної інфраструктури візьмуть під контроль: уряд затвердив порядок перевірок

Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться про об’єкти енергозабезпечення, водопостачання, медицини, транспорту, оборони, хімічної промисловості та інших сфер, порушення роботи яких приводить до загроз національній безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Порядок напрацьований на вимогу закону "Про критичну інфраструктуру" і містить чіткий алгоритм дій:
"Під час війни та в період післявоєнної відбудови ефективний контроль за критичною інфраструктурою дозволить уникнути надзвичайних ситуацій і забезпечити українців ресурсами та послугами, які вона генерує", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 1,409 млрд гривень на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.