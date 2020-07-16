На безопасность газопроводов в тарифе "Черниговгаза" предусмотрено недостаточно средств

Финансирование работ АО "Черниговгаз" по безопасности сетей останется на уровне ниже необходимого. При таком дефиците за отсутствия инвестиций до конца года в Черниговской области исчерпается срок эксплуатации 432 км газопроводов и 10 газорегуляторных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

В действующем тарифе на распределение для АО "Черниговгаз" на безопасность сетей предусмотрено 142 гривен в месяц на 1 км газопроводов: 122 гривен на ремонт газопроводов и оборудования и материалы для них, и 20 гривен на электроэнергию для станций электрохимзащиты, другого оборудования.

"При таких условиях не может идти речь о развитии, а лишь о текущее содержание. Что такое 142 гривны на километр? Для понимания, банка желтой краски весом 2,8 килограммов стоит 130 гривен. Ее хватит, чтобы покрасить в один слой только 64 метра трубы диаметром 108 мм. Утвержденного тарифа нам будет хватать только на экстренные ремонты", - сказал технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

По словам пресс-службы, в Черниговской области уровень износа газораспределительных сетей достиг 46%.

"Для их модернизации необходимы 62,7 млн гривен инвестиций в год при имеющихся 13 млн. Причем сумма инвестиций остается неизменной на протяжении 20 лет. В то же время, минимальная зарплата в 2014 году была 1218 гривен, а в 2020-м - 4723 грн. Таким образом стоимость самих работ увеличилась минимум в 4 раза только за последние 6 лет", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что чтобы остановить деградацию газораспределительных сетей, инвестиции нужны в 5 раз больше, чем утвержденные.

"Тариф на распределение газа для АО "Черниговгаз" на второе полугодие 2020 года сокращен на 9% от планируемого. Это приведет к тому, что мы не сможем инвестировать в необходимых объемах в сети, и до конца года в Черниговской области исчерпается срок эксплуатации 432 км газопроводов и 10 газорегуляторных пунктов, которые обслуживают 14281 абонентов", - объясняет технический директор АО "Черниговгаз" Игорь Швец.

"Черниговгаз" обслуживает 13,8 тыс. км. газораспределительных сетей, 510 ГРП и 1701 ШГРП и десятки тысяч устройств, которые являются частью газораспределительной системы.

"Чтобы все потребители имели возможность беспрепятственно получать газ, в этом году АО "Черниговгаз" направляет 13,5 миллионов на реконструкцию 9 газорегуляторных пунктов, реконструкцию и замену 46 шкафных газорегуляторных пунктов. Еще более 13 миллионов – на замену 8 тысяч бытовых счетчиков газа, которые вышли из строя. Работники ежедневно проводят обследование и обслуживание газопроводов, технические осмотры и регулировки оборудования. Значительная доля из тарифа идет на работу аварийно-диспетчерской службы. За первую половину 2020 года бригады АДС "Черниговгаза" выполнили 7 тысяч вызовов, проехав 202 тысячи километров и потратив 22 тысячи литров горючего. Все это требует надлежащих инвестиций, ведь экономить на безопасности слишком опасно", - говорится в сообщении.