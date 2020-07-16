На безпеку газопроводів в тарифі "Чернігівгазу" передбачено недостатньо коштів

Фінансування робіт АТ "Чернігівгаз" з безпеки мереж залишиться на рівні, нижчому за необхідний. При такому дефіциті за відсутності інвестицій до кінця року в Чернігівській області вичерпається термін експлуатації 432 км газопроводів і 10 газорегуляторних пунктів.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

В діючому тарифі на розподіл для АТ "Чернігівгаз" на безпеку мереж передбачено 142 гривень на місяць на 1 км газопроводів: 122 гривень на ремонт газопроводів та обладнання і матеріали для них, і 20 гривень на електроенергію для станцій електрохімзахисту, іншого обладнання.

"За таких умов не може йти мова про розвиток, а лише про поточне утримання. Що таке 142 гривні на кілометр? Для розуміння, банка жовтої фарби вагою 2,8 кілограмів коштує 130 гривень. Її вистачить, аби пофарбувати в один шар лише 64 метри труби діаметром 108 мм. Затвердженого тарифу нам вистачатиме лише на екстрені ремонти", - сказав технічний директор "Чернігівгазу" Ігор Швець.

За словами прес-служби, у Чернігівській області рівень зношеності газорозподільних мереж досяг 46%.

"Для їх модернізації необхідні 62,7 млн гривень інвестицій на рік при наявних 13 млн. Причому сума інвестицій залишається незмінною впродовж 20 років. В той же час, мінімальна зарплата в 2014 році була 1218 гривень, а в 2020-му - 4723 грн. Таким чином вартість самих робіт збільшилася мінімум в 4 рази тільки за останні 6 років", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що щоб зупинити деградацію газорозподільних мереж, інвестиції потрібні в 5 разів більші, ніж затверджені.

"Тариф на розподіл газу для АТ "Чернігівгаз" на друге півріччя 2020 року скорочений на 9% від планованого. Це призведе до того, що ми не зможемо інвестувати в необхідних обсягах в мережі, і до кінця року в Чернігівській області вичерпається термін експлуатації 432 км газопроводів і 10 газорегуляторних пунктів, які обслуговують 14281 абонентів", - пояснює технічний директор АТ "Чернігівгаз" Ігор Швець.

"Чернігівгаз" обслуговує 13,8 тис. км. газорозподільних мереж, 510 ГРП та 1701 ШГРП і десятки тисяч пристроїв, які є частиною газорозподільної системи.

"Щоб всі споживачі мали можливість безперешкодно отримувати газ, в цьому році АТ "Чернігівгаз" спрямовує 13,5 мільйонів на реконструкцію 9 газорегуляторних пунктів, реконструкцію і заміну 46 шафових газорегуляторних пунктів. Ще понад 13 мільйонів – на заміну 8 тисяч побутових лічильників газу, які вийшли з ладу. Працівники щоденно проводять обстеження і обслуговування газопроводів, технічні огляди та регулювання обладнання. Значна частка з тарифу йде на роботу аварійно-диспетчерської служби. За першу половину 2020 року бригади АДС "Чернігівгазу" виконали 7 тисяч викликів, проїхавши 202 тисячі кілометрів і витративши 22 тисячі літрів пального. Все це потребує належних інвестицій, адже економити на безпеці надто небезпечно", - йдеться у повідомленні.