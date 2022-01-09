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Безопасность в Европе невозможно обеспечить без Украины, - Боррель

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Брюссель, Воскресенье 09 января 2022 16:07
Безопасность в Европе невозможно обеспечить без Украины, - Боррель Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Безопасность Европы невозможно обеспечить без Украины. Любой диалог, касающийся Украины, должен проходить только при участии ее представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"В Европе нет безопасности без безопасности Украины", - написал дипломат в своем блоге.

По его словам, любые переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей. Он также отметил, что диалог необходим, но при этом нужно сдерживание и решимость в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России", - добавил Боррель.

Дипломат уточнил, что Евросоюз тесно координирует свой подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками.

Напомним, 5 января 2022 года Боррель впервые сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.

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