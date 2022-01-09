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Безпеку в Європі неможливо забезпечити без України, - Боррель

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Брюссель, Неділя 09 січня 2022 16:07
Безпеку в Європі неможливо забезпечити без України, - Боррель Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Безпеку Європи неможливо забезпечити без України. Будь-який діалог, що стосується України, повинен проходити тільки за участю її представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"У Європі немає безпеки без безпеки України", - написав дипломат у своєму блозі.

За його словами, будь-які переговори по Україні не повинні проходити без її представників. Він також зазначив, що діалог необхідний, але при цьому потрібне стримування і рішучість у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і великі витрати для Росії", - додав Боррель.

Дипломат уточнив, що Євросоюз тісно координує свій підхід з трансатлантичними та іншими партнерами-однодумцями.

Нагадаємо, 5 січня 2022 року Боррель вперше сьогодні відвідав лінію розмежування на Донбасі.

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