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Безпека та економіка: Кулеба назвав теми зустрічі з Блінкеном

Новость на русском → Київ, Субота 01 травня 2021 22:37
Безпека та економіка: Кулеба назвав теми зустрічі з Блінкеном Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту в Україну. Блінкен має прибути в Київ наступного тижня.

Про це йшлося в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".

За словами міністра, головною темою зустрічі з американським держсекретарем буде безпека.

"Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги", - розповів він.

Нагадаємо, держсекретар США перебуватиме в Україні з офіційним візитом 5-6 травня. Блінкен планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

Крім того, як дізналося РБК-Україна, держсекретар США планує обговорити з українськими чиновниками агресію Росії проти України. Він також хоче зустрітися з прем'єр-міністром та предстоятелем ПЦУ.

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