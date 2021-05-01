Безпека та економіка: Кулеба назвав теми зустрічі з Блінкеном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту в Україну. Блінкен має прибути в Київ наступного тижня.
Про це йшлося в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".
За словами міністра, головною темою зустрічі з американським держсекретарем буде безпека.
"Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги", - розповів він.
Нагадаємо, держсекретар США перебуватиме в Україні з офіційним візитом 5-6 травня. Блінкен планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.
Крім того, як дізналося РБК-Україна, держсекретар США планує обговорити з українськими чиновниками агресію Росії проти України. Він також хоче зустрітися з прем'єр-міністром та предстоятелем ПЦУ.