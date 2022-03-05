Безопасно выехать невозможно. Оккупанты грабят людей на трассах Сумской области

Российские оккупанты занимаются грабежами и мародерством на автодорогах Сумской области. Поэтому жители региона не имеют возможности безопасно эвакуироваться из своих пострадавших от войны населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого .

"Вы спрашиваете меня: "Как можно уехать из Сум?" Из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Я отвечаю: безопасно - никак. Российские военные мародерствуют, грабят и местами расстреливают машины украинских мирных людей", - рассказал он.

Кроме того, глава Сумской области опубликовал видео с трассы Киев-Сумы. На видео можно увидеть участок автодороги неподалеку Сум. На трассе стоят автомобили, которые ограбили российские оккупанты.