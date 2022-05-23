Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр

"Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снигиревку, Давидов Брод - там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые - как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонщины", - сказал он.

По его словам, с первого дня широкомасштабной войны, с 24 по 28 февраля из города Херсон люди выезжали на свой собственный страх и риск. "Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города", - сообщил мэр.

Он отметил, что люди пытаются выезжать в сторону Мелитополя, хотя там все равно очень много блокпостов и все туда едут "на удачу". "Более безопасно, конечно, ехать в сторону оккупированного Крыма. Хотя и там есть свои нюансы. Большое количество выезжает в Крым и ждет того, что будет дальше с Херсоном и Херсонской областью. Иногда люди уезжают, потом возвращаются, начинаются обстрелы и они снова уезжают. Очень много уехало моряков, которым нужно было идти в рейсы. Они через Крым едут в Турцию, Грузию", - рассказал Колыхаев.

По его словам, 3 марта в город зашли войска Российской Федерации. "И с тех пор, уже 77 дней (разговор состоялся 20 мая, - ред.) территория Херсона находится под полным контролем войск Российской Федерации или в оккупации, если так можно сказать. Ведь на сегодня город Херсон и область не признаны временно оккупированными территориями", - добавил мэр.

Колыхаев сообщил, что в Херсоне сейчас остается примерно 170-180 тысяч горожан. "Мы также приняли очень много беженцев из сел области, разбомбленные - со стороны Снигиревки, Большой Александровки. Мы их размещали в школах, многие из них и сейчас остаются здесь. Также много людей приехали из Мариуполя и Мелитополя", - сказал он.